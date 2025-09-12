Депутаты Петербурга массово удалили соцсети из-за скоординированных хакерских атак

Хакеры атаковали депутатов Петербурга и вынудили их удалить страницы в соцсетях.

Вечером 4 августа депутаты и чиновники Санкт-Петербурга массово удалили или ограничили доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. Народные избранники очистили историю публикаций в каналах Max, Telegram и на страницах во ВКонтакте. Некоторые политики переименовали профили: Виталий Милонов стал "Виталий выбор миллионов", а глава комиссии по транспорту Заксобрания Алексей Цивилев — "Транспорт СПб". Также пропал аккаунт председателя Законодательного собрания Александра Бельского.

Причиной стала серия скоординированных хакерских атак на официальные страницы парламентариев. В интервью пресс-службе парламента Александр Бельский пояснил, что инциденты произошли практически одновременно и затронули несколько аккаунтов. Чтобы предотвратить публикацию недостоверной информации от имени депутатов, некоторые из них переименовали каналы, а другие полностью ограничили к ним доступ.

Председатель ЗакСа подчеркнул, что закрытие страниц является временным решением. Меры приняты исключительно для защиты информационных ресурсов от злоумышленников и предотвращения распространения фейков.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга