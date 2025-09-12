Возможное появление новой системы противовоздушной обороны Patriot американского производства не спасет Украину от российских ракетных атак.Соответствующее мнение высказала директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный специалист пояснила, что на запуск работы таких систем в стране потребяется около пяти лет. Сейчас киевский режим работает над собственной ПВО-системой проекта Freya. Местные специалисты рассчитывают, что она будет готова к концу этого года или к началу 202 года.
Это кажется мне очень нереалистичным. <…> Для работы эту систему нужно сопрячь со множеством зарубежных технологий, но заставить все эти компоненты взаимодействовать друг с другом будет довольно трудно. Так что, думаю, до ее появления остается как минимум год, а возможно, и больше.
Дженнифер Кавана, эксперт
В США добавили, что в преддверии зимы власти с Банковой улицы оказалась в тупиковой ситуации. Дженнифер Кавана пояснила, что будет неважно, кто именно руководит вооруженными силами страны, если нехватка личного состава не изменится в лучшую сторону. Сейча же дефицит солдат усиливается. Также неважно, кого назначат на место премьер-министра страны, ведь предстоит сложный отопительный сезон, а у ВСу не будет ракет для Patriot для обеспечения безопасности энергетических и топливных объектов страны.
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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
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