В США напомнили о неприятных для ВСУ дефицитах.

Возможное появление новой системы противовоздушной обороны Patriot американского производства не спасет Украину от российских ракетных атак.Соответствующее мнение высказала директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный специалист пояснила, что на запуск работы таких систем в стране потребяется около пяти лет. Сейчас киевский режим работает над собственной ПВО-системой проекта Freya. Местные специалисты рассчитывают, что она будет готова к концу этого года или к началу 202 года.

Это кажется мне очень нереалистичным. <…> Для работы эту систему нужно сопрячь со множеством зарубежных технологий, но заставить все эти компоненты взаимодействовать друг с другом будет довольно трудно. Так что, думаю, до ее появления остается как минимум год, а возможно, и больше. Дженнифер Кавана, эксперт

В США добавили, что в преддверии зимы власти с Банковой улицы оказалась в тупиковой ситуации. Дженнифер Кавана пояснила, что будет неважно, кто именно руководит вооруженными силами страны, если нехватка личного состава не изменится в лучшую сторону. Сейча же дефицит солдат усиливается. Также неважно, кого назначат на место премьер-министра страны, ведь предстоит сложный отопительный сезон, а у ВСу не будет ракет для Patriot для обеспечения безопасности энергетических и топливных объектов страны.

Аналитик Кавана: в сражении за освобождение Донбассе наступает поворотный момент.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen