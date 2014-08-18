С акватории Ладожского озера эвакуировали рыбаков, катер которых повредился

Спасатели эвакуировали рыбаков с акватории Ладожского озера. Об этом сообщили 5 августа в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
Утром 5 августа в ведомство поступила информация о том, что четверо мужчин находились на катере и в какой-то момент наткнулись на камень. В результате происшествия повредился мотор, потерпевших стало сносить вглубь водоема.
Пострадавших обнаружили в 24 километрах от берега и отбуксировали к нему. Помощь медицинских сотрудников им не понадобилась.
Ранее мы рассказывали о том, что мужчине отрезало голову винтом катера во время рыбалки. Тело пожилого дайвера ищут.
Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
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