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С акватории Ладожского озера эвакуировали рыбаков, катер которых повредился
Сегодня, 15:49
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С акватории Ладожского озера эвакуировали рыбаков, катер которых повредился

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Помощь медицинских сотрудников им не понадобилась.

Спасатели эвакуировали рыбаков с акватории Ладожского озера. Об этом сообщили 5 августа в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Утром 5 августа в ведомство поступила информация о том, что четверо мужчин находились на катере и в какой-то момент наткнулись на камень. В результате происшествия повредился мотор, потерпевших стало сносить вглубь водоема.

Пострадавших обнаружили в 24 километрах от берега и отбуксировали к нему. Помощь медицинских сотрудников им не понадобилась. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчине отрезало голову винтом катера во время рыбалки. Тело пожилого дайвера ищут. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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