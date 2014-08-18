С акватории Ладожского озера эвакуировали рыбаков, катер которых повредился

Помощь медицинских сотрудников им не понадобилась.

Спасатели эвакуировали рыбаков с акватории Ладожского озера. Об этом сообщили 5 августа в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Утром 5 августа в ведомство поступила информация о том, что четверо мужчин находились на катере и в какой-то момент наткнулись на камень. В результате происшествия повредился мотор, потерпевших стало сносить вглубь водоема.

Пострадавших обнаружили в 24 километрах от берега и отбуксировали к нему. Помощь медицинских сотрудников им не понадобилась.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчине отрезало голову винтом катера во время рыбалки. Тело пожилого дайвера ищут.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти