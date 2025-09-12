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На уборку петербургских улиц тратят по 7 тыс. кубометров воды ежедневно
Сегодня, 14:59
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На уборку петербургских улиц тратят по 7 тыс. кубометров воды ежедневно

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А на полигон вывозят около 200 кубометров мусора.

Комитет по благоустройству Петербурга сообщил, что ежедневно на уборку улиц уходит порядка 7 тыс. кубометров воды, а на полигон вывозят около 200 кубометров мусора. Дорогам возвращают чистоту, чтобы на поверхностях не оседала пыль. 

"Пылесосы" берут на себя самую кропотливую часть: собирают мелкий мусор, не дают взвеси оказаться в воздухе. Далее эстафету принимает поливомоечная техника, а при необходимости используются специальные моющие средства, которые мягко и безопасно удаляют все, чего на асфальте и плитке быть не должно. 

Комблаг Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что до конца года в Северной столице появятся более 50 общественных пространств. 

Фото: пресс-служба петербургского комблага 

Теги: комитет по благоустройству, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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