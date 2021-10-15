Специалисты Комитета по благоустройству провели обрезку гейхеры в Красном Селе

Удаление засохших цветоносов восстанавливает эстетический вид клумбы.

Вне зависимости от погодных условий специалисты Комитета по благоустройству продолжают работу под открытым небом. Сегодня, как сообщили в пресс-службе ведомства, работы прошли в парке Красное Село у памятника Ленину.

Специалисты выполнили обрезку многолетнего растения – гейхеры. По словам экспертов, после цветения культура направляет все свои силы на формирование семян. Своевременная обрезка цветоносов позволяет перенаправить энергию растения на наращивание пышной и густой листовой розетки.

Удаление засохших цветоносов восстанавливает эстетический вид клумбы, отметили в Комитете.

Ранее мы сообщили о том, что Комблаг Петербурга продолжает летнюю уборку улиц и парков.

Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга