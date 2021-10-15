Почти 10 тыс. открыток: "Морская почта" в Кронштадте подвела итоги

Для отправки было подготовлено восемь видов почтовых карточек, шесть из которых посвятили предстоящему 85-летию Таллинского прорыва.

Накануне стали известны результаты работы сезонной "Морской почты" издания "Петербургский дневник", которая работала в Кронштадте. За время акции горожане и туристы бесплатно отправили 9753 открытки.

Для отправки было подготовлено восемь видов почтовых карточек, шесть из которых посвятили предстоящему 85-летию Таллинского прорыва – героической операции Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало издание, проект реализуется с 2023 года совместными силами "Петербургского дневника" и "Почты России". Акция проходит при поддержке администрации Кронштадтского района и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

"Морская почта" стала логичным продолжением традиционных городских инициатив – "Новогодней почты" на Дворцовой площади и "Литературной почты" во время Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Ранее мы рассказали, как Петербург праздновал День Военно-Морского Флота.

Фото: "Петербургский дневник" (Владимир Демин)