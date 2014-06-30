Петербург начал праздновать День Военно-Морского Флота

Вечером Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура украсят подсветкой в цветах российского флага.

В Петербурге стартовали торжества, посвященные Дню Военно-Морского Флота. Центральной частью программы стала церемония у памятника Петру Первому.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота, начались в Санкт-Петербурге с возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Губернатор отметил, что Петербург чтит память Петра Первого как создателя российского флота и основателя морской столицы страны. По его словам, город сохраняет статус одного из крупнейших центров отечественного кораблестроения, подготовки специалистов и создания современного вооружения.

В рамках праздничных мероприятий на здании Главного штаба ВМФ подняли Георгиевский Военно-Морской флаг, а на Петропавловской крепости — гюйс. Цветы также возложили к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального Военно-Морского музея. Кроме того, для жителей и гостей города подготовили выставки, концерты, бесплатное посещение филиалов Центрального Военно-Морского музея и зажжение факелов Ростральных колонн. Праздничные мероприятия проходят также в Кронштадте.

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Фото: Piter.TV