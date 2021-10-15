В Горелово на озере погиб подросток, катавшийся на сапборде

По факту обнаружения его тела с признаками утопления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка на озере в Горелово. По факту обнаружения его тела с признаками утопления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, рассказали в СК РФ.

По предварительным данным, 27 июля юноша катался на сапборде, но после прыжка в воду исчез. Признаки насильственной смерти не зафиксированы.

Проведен осмотр места происшествия, продолжаются и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

При катании на сапбордах всегда надевайте спасательный жилет, даже если вы отлично плаваете. Избегайте выхода на воду при усилении ветра, а также при прогнозе резких изменений погоды. Надевайте гидрокостюм или термобелье, чтобы снизить риск переохлаждения при падении в холодную воду. Убедитесь, что доска и весло находятся в исправном состоянии и крепления надежно закреплены.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу