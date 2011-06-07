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Молодой человек выстрелил в мужчину в ходе конфликта в Волхове
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Молодой человек выстрелил в мужчину в ходе конфликта в Волхове

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Пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи.

Полиция Ленинградской области задержала стрелка в Волхове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России. 

Ночью 7 июля правоохранителям поступила информация о том, что на улице Юрия Гагарина неизвестный выстрелил из пневматической винтовки в 34-летнего мужчину и уехал с места происшествия на каршеринговом автомобиле. Между ними произошел конфликт. Пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи. 

В тот же день на Профсоюзной улице по подозрению поймали 18-летнего местного жителя. Винтовка была изъята. 

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга росгвардейцы задержали участников драки со стрельбой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: волхов, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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