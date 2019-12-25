Бывшего товароведа будут судить за присвоение 1,2 млн рублей в Петербурге

Недостачу выявили в ходе инвентаризации.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего товароведа индивидуального предпринимателя. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), рассказали 17 августа в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что обвиняемый имел доступ к денежным средствам бизнесмена, которые находились в подсобном помещении магазина. В мае мужчина, пользуясь своим положением, похитил 1,2 млн рублей. Недостачу выявили в ходе инвентаризации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV