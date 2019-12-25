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С 19 августа движение ограничат в Московском и Невском районах
Вчера, 13:05
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С 19 августа движение ограничат в Московском и Невском районах

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Планируются работы по ремонту дорожного покрытия.

В двух районах Петербурга с 19 августа вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Московском районе в связи с работами по ремонту дорожного покрытия до 5 сентября затруднится проезд по Благодатной улице от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта, включая перекресток с Витебским проспектом. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

А в Невском районе по этой же причине до 7 сентября ограничат движение по улице Профессора Качалова от дома 9А на улице Профессора Качалова до Глухоозерского шоссе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что с 14 августа дорожные ограничения ввели в четырех районах Петербурга. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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