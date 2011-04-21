С 14 августа дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга

Планируются различные дорожные работы.

В четырех районах Петербурга с 14 августа вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Адмиралтейском районе в связи с работами по прокладке инженерных сетей до 16 августа перекроют проезд по Дровяному переулку от улицы Союза Печатников до Витебской улицы.

В Калининском районе на один день закрывается движение по Печорской улице и Амурской улице в створе проспекта Непокоренных из-за ремонта дорожного покрытия.

В Петродворцовом районе реконструируют инженерные сети, поэтому по 11 октября закроют движение по Привокзальной улице в Ломоносове от Первомайской улицы до Екатерининского переулка, ограничат – от Екатерининского переулка до Петербургской улицы. Затруднится проезд до 29 августа по Привокзальной площади.

А в Центральном районе до 26 апреля 2027 года будут размещать временные ограждения. По этой причине ограничивается движение по Литейному мосту.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Сортавала" во Всеволожском районе перекроют съезды для ремонта.

Фото: пресс-служба ГАТИ