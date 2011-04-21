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С 14 августа дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга
Сегодня, 11:57
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С 14 августа дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга

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Планируются различные дорожные работы.

В четырех районах Петербурга с 14 августа вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Адмиралтейском районе в связи с работами по прокладке инженерных сетей до 16 августа перекроют проезд по Дровяному переулку от улицы Союза Печатников до Витебской улицы. 

В Калининском районе на один день закрывается движение по Печорской улице и Амурской улице в створе проспекта Непокоренных из-за ремонта дорожного покрытия. 

В Петродворцовом районе реконструируют инженерные сети, поэтому по 11 октября закроют движение по Привокзальной улице в Ломоносове от Первомайской улицы до Екатерининского переулка, ограничат – от Екатерининского переулка до Петербургской улицы. Затруднится проезд до 29 августа по Привокзальной площади. 

А в Центральном районе до 26 апреля 2027 года будут размещать временные ограждения. По этой причине ограничивается движение по Литейному мосту. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Сортавала" во Всеволожском районе перекроют съезды для ремонта. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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