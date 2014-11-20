Пьяный житель Псковской области напал на мужчину на Рузовской улице из-за замечания

Житель соседнего региона произвел несколько выстрелов в сторону столба, а после накинулся на 40-летнего прохожего, сделавшего ему замечание.

Петербургские полицейские задержали жителя Псковской области, устроившего переполох с дракой и стрельбой в Адмиралтейском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 июня в 22:20 обратилась горожанка, сообщившая о драке во дворе дома 5 по Рузовской улице. В руках одного из участников потасовки петербурженка заметила пистолет.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали 28-летнего жителя Псковской области, изъяв у него пневматический пистолет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он произвел несколько выстрелов в сторону столба, а после накинулся на 40-летнего прохожего, сделавшего ему замечание. Пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Задержанный, ранее судимый за хранение наркотиков, доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё один нетрезвый мужчина стрелял по пивным банкам на Гончарной.

Фото: Piter.tv