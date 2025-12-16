Нетрезвый мужчина стрелял по пивным банкам на Гончарной

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 16 июня, в 01:23, в полицию поступило сообщение от прохожего о звуках выстрелов во дворе дома №8 по улице Гончарной. Прибывший на место наряд полиции незамедлительно задержал нарушителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 37-летний неработающий мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу прямо из салона своего автомобиля "Мерседес Бенц". По его собственным хулиганским побуждениям, он произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета, целясь по пивным банкам.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Травматическое оружие изъято. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала демонтажника за квартирную кражу в Петергофе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти