Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений в соцучреждении на Шпалерной улице

Там нет контрастной маркировки лестниц, позволяющей людям с нарушением зрения обратить внимание на начало и конец лестничного марша.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. В учреждении на Шпалерной улице нет контрастной маркировки лестниц, позволяющей людям с нарушением зрения обратить внимание на начало и конец лестничного марша. Помимо этого, в помещениях отсутствуют световые сигнализаторы звука для граждан с инвалидностью по слуху, рассказали в надзорном ведомстве 17 августа.

Прокурор внес представление руководителю соцучреждения, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга защитила права вдовы участника СВО. Женщине отказывали в аннулировании кредитных обязательств супруга.

Фото: Piter.TV