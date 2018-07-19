  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений в соцучреждении на Шпалерной улице
Сегодня, 12:19
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений в соцучреждении на Шпалерной улице

0 0

Там нет контрастной маркировки лестниц, позволяющей людям с нарушением зрения обратить внимание на начало и конец лестничного марша.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. В учреждении на Шпалерной улице нет контрастной маркировки лестниц, позволяющей людям с нарушением зрения обратить внимание на начало и конец лестничного марша. Помимо этого, в помещениях отсутствуют световые сигнализаторы звука для граждан с инвалидностью по слуху, рассказали в надзорном ведомстве 17 августа. 

Прокурор внес представление руководителю соцучреждения, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга защитила права вдовы участника СВО. Женщине отказывали в аннулировании кредитных обязательств супруга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, шпалерная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии