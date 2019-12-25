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Благодаря прокуратуре Петербурга дочери погибшего участника СВО назначили положенную пенсию
Сегодня, 9:55
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Благодаря прокуратуре Петербурга дочери погибшего участника СВО назначили положенную пенсию

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Девушке необоснованно отказали в назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению дочери участника спецоперации. Ее отец погиб при выполнении боевых задач. При этом 20-летней девушке в мае необоснованно отказали в назначении пенсии по случаю потери кормильца, сообщили 28 сентября в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес уполномоченного органа с требованием об устранении нарушений. Документ рассмотрели и удовлетворили. В результате петербурженке назначили выплаты и вернули задолженность со дня обращения. 

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректора петербургской организации оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление бывшего сотрудника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пенсия, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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