Благодаря прокуратуре Петербурга дочери погибшего участника СВО назначили положенную пенсию

Девушке необоснованно отказали в назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению дочери участника спецоперации. Ее отец погиб при выполнении боевых задач. При этом 20-летней девушке в мае необоснованно отказали в назначении пенсии по случаю потери кормильца, сообщили 28 сентября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес уполномоченного органа с требованием об устранении нарушений. Документ рассмотрели и удовлетворили. В результате петербурженке назначили выплаты и вернули задолженность со дня обращения.

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректора петербургской организации оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление бывшего сотрудника.

Фото: Piter.TV