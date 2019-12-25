Гендиректора петербургской организации оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление бывшего сотрудника

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя. Заявитель является истцом по гражданскому делу о взыскании задолженности по заработной плате. Во время его рассмотрения в июне работодатель направил в суд письменное возражение, где неоднократно оскорбил бывшего сотрудника, рассказали 25 сентября в надзорном ведомстве.

Текст официального документа содержал многочисленные выражения, унижающие честь и достоинство мужчины. Самые мягкие слова оттуда – "лодырь" и "слабый человек".

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В результате генерального директора компании привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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