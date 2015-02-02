Нелегальные банкиры получили условные сроки и штрафы за махинации в Петербурге

Нелегальные банкиры получили условные сроки и штрафы за махинации.

Суд в Петербурге вынес приговор 11 участникам организованной группы, занимавшейся нелегальной банковской деятельностью. За два года они провели через подконтрольные счета более 4,2 млрд руб., сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года злоумышленники арендовали жильё в Москве и Петербурге, привлекали бывших работников банков, использовали поддельные документы и сим-карты. Комиссия за обналичку составляла минимум 2% от суммы операции. В результате преступных действий соучастниками был извлечён доход на общую сумму 77,2 млн руб.

Все обвиняемые полностью признали вину и активно помогали следствию. Трое организаторов приговорены к 4,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом по 500 тыс. руб. каждый. Остальные восемь участников получили по 3,5 года условно, аналогичный испытательный срок и штраф 200 тыс. руб. Кроме того, суд постановил взыскать с группы солидарно 73,2 млн руб.

В июле 2026 года Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор трём фигурантам дела о незаконной банковской деятельности, обналичившим более 4 млрд руб. с 2014 по 2019 год.

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Фото: Piter.TV