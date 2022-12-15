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Риелтора обвинили в мошенничестве с недвижимостью в Петербурге
Сегодня, 10:46
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Риелтора обвинили в мошенничестве с недвижимостью в Петербурге

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Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 160 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Ленинградской области, которому вменили ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), рассказали 2 сентября в надзорном ведомстве. 

В июле прошлого года к фигуранту обратился мужчина за сопровождением сделки по сдаче в аренду квартиры на улице Академика Павлова. Риелтор нашел арендатора и получил деньги, однако не сообщил об этом собственнику. 

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 160 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка лишилась почти 350 тыс. рублей из-за мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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