Пожилая петербурженка лишилась почти 350 тыс. рублей из-за мошенников

Перед судом предстанет курьер аферистов.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Следствие утверждает, что в феврале фигурант вошел в состав преступной группы, которая обокрала 78-летнюю женщину. Под выдуманным предлогом декларирования средств аферисты выманили у пенсионерки 345 тыс. рублей. По их словам, деньги нужно было срочно отдать курьеру: им и являлся обвиняемый.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

Фото: Piter.TV