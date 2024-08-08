Различные плюшки: почему зумеры стали чаще выбирать рабочие профессии

Число выпускников, поступающих в колледжи ради получения рабочей профессии, выросло почти на 35%.

В последние годы все больше школьников идут учиться в колледжи, чтобы получить рабочую профессию. Такой интерес поддерживают высокие зарплаты и возможность быстрого трудоустройства, сообщил 360.ru HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства "Амалко" Гарри Мурадян.

По словам эксперта, со временем зарплаты людей со средне-специальным образованием будут падать, потому что наступит насыщение рынка труда линейными специалистами.

Пока молодежь получает хорошие деньги. Надо понимать, что специалист с трехлетним опытом сварщика получает 240-250 тысяч рублей в регионах. Столько же получает директор офиса ВТБ в пределах Садового кольца. Гарри Мурадян, HR-специалист

Для того, чтобы зумеры и дальше выбирали рабочие профессии, государству нужно будет поддерживать их престиж, предоставлять социальные гарантии и льготы. В этом помогут только "деньги, различные плюшки и доступное жилье", резюмировал Мурадян.

Ранее мы сообщали, что жители Петербурга старше 35 лет массово обучаются рабочим профессиям.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)