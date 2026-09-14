Эксперт РАН объяснила, почему петербуржцы старше 35 лет массово обучаются рабочим профессиям

По словам Марины Баскаковой, окончательно уходит в прошлое советский подход к образованию как к единому выбору на всю жизнь.

Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Марина Баскакова рассказала "Вечернему Санкт-Петербургу" о причинах резкого роста популярности среднего профессионального образования (СПО) среди взрослых людей. Несмотря на завершение основного этапа приемной кампании, конкурс в колледжах доходил до пяти человек на место, и теперь вчерашним школьникам приходится конкурировать с абитуриентами старше 35 лет.

По словам эксперта, окончательно уходит в прошлое советский подход к образованию как к единому выбору на всю жизнь. Государство долгое время пыталось замотивировать население на переобучение, но люди не верили в необходимость этого шага. Однако сейчас рынок труда неизбежно видоизменяется, и граждане начинают осознавать потребность в новых специальностях.

Марина Баскакова отметила ломку привычного рынка на примере ИТ-сферы. Искусственный интеллект начал высвобождать айтишников вопреки всем изначальным прогнозам об их дефиците. Одновременно рабочие профессии благодаря внедрению технологий становятся более привлекательными и чистыми. В поисках карьерного роста и профессиональной реализации взрослые люди все чаще обращают внимание именно на СПО.

Эксперт подчеркнула, что навыки сегодня устаревают слишком быстро, и это заставляет специалистов постоянно учиться. Баскакова добавила, что такое положение дел – это положительный тренд, который должен привести к росту интереса к дополнительному образованию.

Также меняется отношение работодателей к кандидатам без университетского диплома. Если раньше можно было встретить объявления о поиске продавца обуви с высшим образованием, то сейчас реакция бизнеса становится адекватнее и приближенной к реальности. По мнению ученой, повальное стремление к вузовскому диплому ради "галочки" уходит в прошлое, так как оно часто приводило к получению корочек без увеличения реального человеческого капитала. Рынок корректирует ситуацию в правильную сторону, повышая ценность реальных навыков перед формальным статусом выпускника вуза.

Ранее мы сообщили о том, что в колледжах Петербурга конкурс достиг пяти человек на место.

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