Для ЗСД в Петербурге разработают новое приложение за 26 млн рублей

В Петербурге потратят 26 млн рублей на приложение для оплаты проезда по ЗСД.

В Петербурге планируют разработать мобильное приложение для пользователей платных дорог. На его создание АО "Западный скоростной диаметр" готово направить 26 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

С помощью нового сервиса водители смогут проверять и оплачивать проезд, привязывать транспондер, пополнять счет и получать уведомления. Приложение также должно быть интегрировано в действующую систему взимания платы за проезд.

Разработать сервис планируют для Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Серверная часть должна работать на российском программном обеспечении, для администрирования предусмотрят веб-интерфейс. Заявки на участие в конкурсе принимают до 21 октября, итоги закупки планируют подвести 28 октября.

Разработка приложения станет очередным изменением в системе оплаты проезда по ЗСД. В августе на северном участке магистрали в районе развязок с КАД Север и трассой "Скандинавия" пункты взимания платы перевели на полностью автоматический режим. Вместо кассиров там установили специальные аппараты, которые принимают наличные и выдают сдачу водителям без транспондеров.

В начале 2026 года тарифы для пользователей транспондеров на ЗСД в среднем выросли на 8 %. Стоимость сквозного проезда по всей магистрали для легкового автомобиля в дневное время увеличилась с 523 до 590 рублей. При оплате наличными или банковской картой непосредственно на пунктах взимания платы тарифы при этом не изменились.

Ранее мы сообщили о том, что на Большом проспекте В. О. ремонтируют участок от 1-й до 23-й линии.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)