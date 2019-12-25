ЗСД открыли для проезда после атаки беспилотников на Петербург

После перекрытия ЗСД в Петербурге восстановили движение на центральном участке.

Движение по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге восстановили после перекрытия, введенного утром 18 октября на фоне атаки беспилотников. Проезд был закрыт с 07:00 на отрезке от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока в обоих направлениях. О возобновлении движения ближе к 15:00 сообщили в пресс-службе ЗСД.

При этом ограничения сохраняются на вантовом мосту через Корабельный фарватер. В направлении на юг закрыты 2 правые полосы, где продолжаются дорожные работы.

Изменения затронули и общественный транспорт. По данным Комитета по транспорту, автобусы № 17 и 371 уже вернулись к обычным трассам. Однако автобусы № 58 и троллейбусы № 14 и 16 продолжают следовать в объезд из-за перекрытия улицы 2-й Луч.

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Фото: пресс-служба Смольного