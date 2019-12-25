В небе над Ленобластью сбили три БПЛА

Власти региона сообщили об отмене угрозы с воздуха.

В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в сообщил в своих социальных сетях губернатор Александр Дрозденко.

По данным главы региона, силами ПВО было сбито три украинских беспилотника. При этом обошлось без жертв и пострадавших. Дрозденко поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за оперативную работу.

Ранее в Лужском районе объявляли опасность беспилотных летательных аппаратов. Местных жителей предупреждали о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Также на фоне угрозы атаки БПЛА в аэропорту Пулково вводили ограничения на приём и выпуск самолётов. Они длились около часа.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)