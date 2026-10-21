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Опасность БПЛА объявили в Лужском районе
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Опасность БПЛА объявили в Лужском районе

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Предупреждение действует 21 октября с 09:28.

В Лужском районе Ленинградской области объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Предупреждение действует 21 октября с 09:28, рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на губернатора региона Александр Дрозденко.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве в Лужском районе Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Сегодня в Петербург для переговоров с российскими властями прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. 

Ранее на Piter.TV: женщина и ее трое детей, которые пострадали во время атаки БПЛА во Всеволожском районе 18 октября, выписаны из больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В доме семьи произошел пожар, и они надышались угарным газом. 

Фото: magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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