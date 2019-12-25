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Кортеж Уиткоффа прибыл в Константиновский дворец
Сегодня, 9:41
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Кортеж Уиткоффа прибыл в Константиновский дворец

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В этот день Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Пулково.

Кортеж автомобилей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева прибыл в Константиновский дворец. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Дмитриев приехал в аэропорт, чтобы встретить американского политика, который прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российскими властями. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны будут обсуждать предложения по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, президенту Владимиру Путину могут предложить организовать трехстороннюю встречу с участием Трампа и главой киевского режима Владимира Зеленского.

Предыдущий визит Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию состоялся 5 сентября. У них состоялась встреча с главой государства Владимиром Путиным.

Фото: сайт Кремля

Теги: переговоры сша и россии, стив уиткофф, стив уиткофф петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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