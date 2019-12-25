США хотели, чтобы энергетические поставки из России в Европу через Украину были восстановлены.

Специаьный посланник американского президента Стив Уиткофф во время разговора с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым* (* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) раздраженно требовал от украинского представителя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Соответствующее заявление сделали журналисты из французской газеты Le Monde со ссылкой на собственные источники. В западном СМИ пояснили, что на рабочей встрече 9 октября во Флориде Стивен Уиткофф предлагал "план регионального процветания" после окончания вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. Вашингтонская инициатива включала в себя полное восстановление поставок российских природного газа и нефти в Европу через украинскую территорию. По мнению представителя США, власти с Банковой улицы получат доходы, а европейский регион при этом снизит траты на энергетические носители.

Наш ориентир — не Белоруссия, а Польша", — возразил Буданов* и прервал встречу, чтобы связаться с Владимиром Зеленским. сообщение от Le Monde

После возобновления диалога американцы предоставили украинцам документ, в котором говорилось о договоренности Вашингтона и Москвы по поставкам дизельного топлива. В Издании привели слова Стива Уиткоффа о том, что Киеву стоит согласиться на сделку по дизельному топливу и прекратить удары по российским НПЗ, так как сейчас ВСУ "подвергает мир опасности".

Le Monde: в ЕС сравнили помощь Украине с поливанием пустыни.

Фото: YouTube / Forbes Breaking News