Le Monde: в ЕС сравнили помощь Украине с поливанием пустыни

В европейском издании рассказали о проблемах финансирования Украины из-за необходимости снижения расходов по региональному бюджету в ЕС.

Попытки закрыть финансовые потребности Украины из европейских средств напоминают поливание пустыни. Такое мнение французской газете Le Monde высказал европейский дипломат, комментируя очередной запрос к ЕС из Киева. По информации иностранного издания, министр финансов Украины Сергей Марченко во время своего последнего рабочего визита в Брюссель в понедельник, 28 сентября, говорил коллегам о необходимости изыскать дополнительно 69 миллиардов евро на 2027 год. Такие подсчеты уже учитывают обещанную Евросоюзом помощь в размере 90 миллиардов евро, выделенные стране на период с 2026 по 2027 годы. Также в цифру включена поддержка регионального сообщества в рамках двусторонних соглашений между Киевом и международными партнерами.

Такое ощущение, что мы поливаем пустыню... Мы ждем подробностей о потребностях и посмотрим, как мы сможем их удовлетворить. Обсуждение ожидается на встрече министров финансов 9 октября или даже на заседании Европейского совета в середине октября. неназванный европейский дипломат

В СМИ уверены, что подобные просьбы сейчас встречают прохладно в Брюсселе, где эксперты готовятся обсуждать региональный бюджет на несколько лет. Германия и ряд других государств сейчас настаивают на сокращении расходов, поэтому поиск дополнительных денежных средств для Украины становится еще более нетривиальной задачей для ЕС. Дипломаты напоминают властям с Банковой улицы о том, что Киев еще не использовал 15 миллиардов евро, выделенных в рамках последнего транша.

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