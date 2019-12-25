Теперь все вопросы, касающиеся помощи Праги для ВСУ, будет комментировать премьер-министр Андрей Бабиш.

Чешская партия SPD ("Свобода и прямая демократия") запретила национальному министру по обороне Яромиру Зуне публично выступать по теме украинского кризиса. Соответствующее заявление от 24 декабря сделали западные журналисты из французского издания Le Monde. По информации от авторов публикации, официальные высказывания главы профильного ведомства о намерении продолжить поддерживать киевский режим вызвали волнения внутри политического движения. Ряд политических деятелей призвал министра отказаться от своих слов или подать в отставку с занимаемой должности. Председатель партии Томио Окамура уточнил, что министр больше не будет выступать по теме Украины. Он призвал переадресовывать все дальнейшие вопросы к премьер-министру страны Андрею Бабишу.

Томио Окамура ранее публично говорил о том,что Яромир Зуна не принял приглашение посетить Киев с рабочим визитом. Он также проинформировал, что министерство обороны европейской республики со столицей в Праге подготовит документы для вынесения национальным чешским правительством решения о завершении роли Минобороны в так называемой инициативе по поставке боеприпасов" для Вооруженных сил Украины. Политик добавил, что помощь стране должна вести к скорейшему завершению регионального конфликта, а делать это надо на базе переговоров, начатых с Киевом и Москвой вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе.

