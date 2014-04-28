Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты

Петр Павел оправдал такие шаги необходимостью защиты воздушного пространства.

Президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем Североатлантический военный альянс будет сбивать российские самолеты и беспилотники. Соответствующий комментарий глава европейской страны дал западным журналистам из издания The Times. Такие действия высокопоставленный спикер оправдал тем, что такая работа НАТО якобы будет противостоять нарушениям воздушного пространства.

Я полагаю, что будет момент, если эти нарушения продолжаются, когда мы будем вынуждены перейти к более жестким мерам, в том числе, возможно, и сбиванию российского самолета или дронов. Петр Павел, президент Чехии

СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября уведомили аудиторию об обнаружении беспилотников вблизи местных аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы на территории Дании, Норвегии и Германии. Обычно за этими случаями следовали безосновательные заявления со стороны властей о причастности Москвы. Правительство в Эстонии бездоказательно говорило о якобы нарушении своего воздушного пространства. В ответ на эти высказывания российское министерство по обороне уведомило коллег и мировую общественность, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Этот перелет происходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики не нарушили границы третьих стран, что было подтверждено средствами объективного контроля за обстановкой.

Фото: YouTube / Petr Pavel