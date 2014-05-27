Петр Фиала раскрыл планы союзников по обеспечению ВСУ артиллерией.

Вооруженным силам Украины в 2025 году в рамках международной инициативы по поставкам боеприпасов властями из Праги предоставлен один миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Соответствующее заявление через социальные сети сделал чешский премьер-министр Петр Фиала.

Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году – ред.) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

Известно, что весной 2024 года власти Чехии выступили с предложением по сбору в третьих странах крупнокалиберных артиллерийских нарядов для армии киевского режима при финансовом участии западных стран. В частности, Берлин, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава министерства по иностранным делам ФРГ Йоханн Вадефуль, вложил в инициативу свыше одного миллиарда евро. В чешском министерстве по обороне уточнили, что за прошлый год удалось собрать и передать ВСУ более 1,5 миллионов единиц артснарядов. В начале мая 2025 года президент Чехии Петр Павел указал на собственной пресс-конференции, что страной предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.

Петр Павел счел потерю территорий Киевом необходимой ценой за выживание.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Petr Fiala