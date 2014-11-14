В Республике Сербской знают о соглашении по военным поставкам для ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытался закупить у мусульман из Боснии и Герцеговины вооружение на общую сумму в 400 миллионов долларов. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился в интервью председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик. Иностранный политический деятель прокомментировал данные, поступившие от Службы внешней разведки России о том, что сербское и боснийское оружие оказывается на украинской территории разными путями.

Мы можем уверенно сказать, что никакого оружия из Республики Сербской на Украине нет. Если там что-то и оказалось из Боснии и Герцеговины, то это отправили мусульмане через свои связи и другие страны. Мы, сербы в Республике Сербской, в формально-правовой части остановили какую-либо возможность осуществить какие-либо подобные поставки. Милорад Додик, политик

Эксперт сообщил СМИ, что боснийские мусульмане якобы заключили с правительством Владимира Зеленского соглашение о поставках боеприпасов. Однако в Республике Сербской не давали согласие на принятие решения такого уровня Боснии и Герцеговины. Однако сейчас чиновники с Банковой улицы выплатили боснийцам аванс, поэтому страна столкнется с судебными разбирательствами в виду того, что "мусульмане не смогли осуществить поставку".

Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС.

Фото: Telegram / ТАСС