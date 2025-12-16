Эксперт по кибербезопасности: защитить личные данные от производителей смартфонов невозможно

По его словам, операционная система смартфона имеет доступ ко всему, что делает пользователь: от набираемого текста и фотографий до файлов во вложениях.

Производители смартфонов имеют техническую возможность собирать практически всю личную информацию о владельце устройства. Единственный надёжный способ защиты – полный отказ от использования гаджета, что в современных реалиях невозможно. Об этом в беседе с телеканалом "360.ru" заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По его словам, операционная система смартфона имеет доступ ко всему, что делает пользователь: от набираемого текста и фотографий до файлов во вложениях. Всё это доступно операционной системе, а значит, и её производителю, подчеркнул специалист.

Раевский отметил, что единственный способ полностью обезопасить себя – это не пользоваться смартфоном вовсе. Однако любые ограничения, такие как запрет доступа к камере или геолокации, сделают большинство приложений бесполезными, лишив устройство смысла.

Эксперт также напомнил, что производители собирают данные уже много лет для формирования рекламных рекомендаций. В качестве показательного примера он привёл историю с американской девушкой, которая получила купоны на товары для беременных от сети Walmart ещё до того, как сама узнала о своём положении. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько глубоко алгоритмы могут анализировать поведение пользователей.

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Фото: Pxhere