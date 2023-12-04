F6 обнаружила сгенерированные ИИ вредоносные сайты-подделки МО РФ

маскировка поддельных онлайн-ресурсов была "тщательная", поскольку все ссылки, кроме формы для ввода персональных данных, вели граждан в реальные разделы на настоящем сайте Минобороны России.

Российские представители компании F6 по информационной безопасностью и министерством по обороне страны обнаружили в сети мошенническую схему, использующую фейковые сайты военного ведомства, сгенерированные злоумышленниками с помощью искусственного интеллекта (ИИ), Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились сотрудники компании. Специалисты объяснили, что с помощью фальшивых сайтов собирались личные данные родных и близких погибших участников специальной военной операции (СВО). Это требуется мошенникам для того, чтобы попытаться украсть у потенциальных жертв паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Уловкой было предложение для людей зарегистрироваться на сайте, чтобы якобы поучаствовать в церемонии передачи государственных наград. Далее аферисты предлагали оставить на странице данные "сопровождающих" лиц.

Однако пользователям, которые этот сайт ранее не посещали, трудно заметить подделку. пресс-служба компании F6

Сейчас выявленные сайты заблокированы в России. Ключевой опасностью после компрометации введенных на них сведений было последующее мошенничество. Злоумышленники пытались украсть денежные средства или склонить потерпевших к преступлениям. Дополнительно под угрозу безопасность учетных записей в государственных сервисах.

Когнитивные угрозы и искусственный интеллект обсудят на конференции в Петербурге.

Фото: Piter.tv