Когнитивные угрозы и искусственный интеллект обсудят на конференции в Петербурге

В насыщенной программе запланированы сессии, посвящённые криптографическим методам защиты, цифровой криминалистике, вопросам подготовки профессиональных кадров и актуальным проблемам цифрового суверенитета.

В Петербурге стартует 35-я юбилейная конференция "Методы и технические средства обеспечения безопасности информации" (МиТСОБИ) имени Петра Зегжды. Ключевыми темами мероприятия станут защита критической инфраструктуры и использование искусственного интеллекта для обеспечения безопасности данных.

В насыщенной программе запланированы сессии, посвящённые криптографическим методам защиты, цифровой криминалистике, вопросам подготовки профессиональных кадров и актуальным проблемам цифрового суверенитета.

Конференция, основанная в 1991 году, по праву считается старейшим в России мероприятием в сфере информационной безопасности. Ежегодно она собирает на одной площадке представителей государственных структур, ведущих корпораций, инновационных стартапов и научного сообщества. Работа МиТСОБИ-2026 продлится до 26 июня.

Ранее мы сообщили о том, что регулирование цифровых валют станет темой ПМЮФ‑2026.

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