Регулирование цифровых валют станет темой ПМЮФ‑2026

Петербургский международный юридический форум пройдёт с 24 по 26 июня.

Организаторы Петербургского международного юридического форума, который состоится в Северной столице с 24 по 26 июня, опубликовали расширенную деловую программу. В центре внимания участников окажутся вопросы цифровизации, искусственного интеллекта, регулирования криптовалют, семейного права и международного сотрудничества.

На площадках форума запланированы десятки тематических сессий по развитию законодательства, цифровой трансформации, международному праву и бизнесу, а также вопросам общества и государства. Участники обсудят влияние ИИ на юридическую профессию, цифровые платформы, рынок труда, транспортное право, биотехнологии и генетические экспертизы.

Отдельные дискуссии посвятят регулированию цифровых валют и криптовалют, вопросам кибербезопасности, борьбе с правонарушениями в интернете, а также развитию международного арбитража и исполнению иностранных судебных решений. В программе заявлены представители федеральных органов власти, крупнейших компаний, вузов и экспертного сообщества.

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