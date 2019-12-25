В Краснодаре мать, которая убила годовалого сына, сядет в тюрьму на 15 лет

В Краснодаре женщину с сожителем признали виновными в убийстве годовалого мальчика. Жестокое преступление они совершили 6 лет назад. Об этом сообщает в "Макс" пресс-служба Следкома РФ.

Перед судом предстали 28-летняя жительница края и ее 35-летний сожитель. Их признали виновными в совершении преступления по части 2 статьи 105 уголовного кодекса России. Известно, что о пропаже мальчика заявил его дедушка. Он отметил, что не видел внука с августа 2020 года.

Выяснилось, что шесть лет назад фигуранты убили малолетнего ребёнка и спрятали тело в лесу. Уточняется, что соучастники были в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок мать мотивировала тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать мальчика. Обвиняемые находятся под стражей. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, сожителю – на 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали обвиняемого в жестоком убийстве 11-летней девочки, ее искали пять дней.

Фото: Freepik