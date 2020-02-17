Видео: задержан обвиняемый в убийстве 11-летней девочки, которую искали пять дней

Он вынудил ребенка сесть в машину, задушил ее и пытался скрыть тело.

В Краснодарском крае поймали обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девочки. Его жертвой, по предварительным данным, стала 11-летний ребенок. Трагедия произошла в поселке Стрелка. Об этом в "Макс" сообщает пресс-служба Следкома страны.

Известно, что 24 апреля девочка пошла на прогулку, но домой не вернулась. Поисковая операция длилась пять дней. По версии следователей, злоумышленник вынудил ее сесть в машину, а затем задушил и пытался спрятать тело рядом с водоемом.

Задержанным оказался 31-летний местный житель, во время допроса он признал вину и рассказал детали произошедшего. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу. Расследование и сбор доказательств продолжаются.

Ранее сообщалось, что МВД подозревают пациента психбольницы в двух жестоких убийствах. На принудительном лечении мужчина находится с 2001 года. По предварительной информации, он жестоко расправился с двумя жителями Омска.

