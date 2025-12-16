Биометрическую посадку введут на всех рейсах "Аэрофлота" из Пулково

С июня технология распознавания лица станет доступна пассажирам авиакомпании на всех маршрутах из Петербурга. Биометрия позволяет проходить регистрацию и посадку без паспорта, процедура остаётся добровольной.

Авиакомпания "Аэрофлот" внедрит посадку на рейсы с использованием биометрии на всех маршрутах из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Проект реализован совместно с воздушной гаванью Северной столицы и сервисом "МИГОМ".

Ранее технология была доступна лишь ограниченному числу пассажиров. С июня её начали применять на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл". В московском Шереметьево биометрическая идентификация работает на выходах на посадку, оборудованных соответствующими системами.

Новый механизм позволяет пассажирам проходить ключевые этапы предполётного обслуживания без предъявления паспорта. С помощью распознавания лица можно зарегистрироваться на рейс на специальных стойках, пройти проверку данных перед досмотром и выполнить посадку в самолёт. В "Аэрофлоте" уточнили, что все процедуры объединены в единый цифровой сценарий.

Подтверждение личности осуществляется через Единую биометрическую систему. Данные хранятся в зашифрованном виде в защищённом государственном контуре и не передаются авиакомпании или аэропорту. Использование биометрии остаётся добровольным — путешественники по-прежнему могут выбрать традиционный способ с предъявлением паспорта.

Ранее мы сообщили о том, что с момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV