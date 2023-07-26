«Аэрофлот» начал продавать билеты из Москвы в Петербург через «Макс»

В Max появился чат бот Аэрофлота для покупки авиабилетов.

"Аэрофлот" представил чат бот в мессенджере Max, через который можно купить билет, оформить дополнительные услуги и получать уведомления от авиакомпании.

"Аэрофлот" начал использовать возможности мессенджера Max для продажи авиабилетов. В новом чат боте пользователи могут приобрести билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также воспользоваться рядом дополнительных сервисов.

Через чат бот пассажирам доступно оформление дополнительного багажа, бронирование места для перевозки домашних животных и переоформление авиабилетов.

Кроме того, при согласии пользователя сервис будет отправлять уведомления о специальных предложениях авиакомпании и новостях программы лояльности.

В компании отметили, что функционал чат бота позволяет получать необходимую информацию и оформлять услуги без перехода на другие сервисы.

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Фото: pxhere