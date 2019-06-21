ФСБ задержала 35-летнего жителя Москвы за перевод средств на криптокошелек СБУ

Мужчина установил контакт с иностранными спецслужбами при помощи мессенджера.

Российские силовые структуры задержали 35-летнего жителя Москвы за перевод денежных средств на криптокошелек, используемый Службами безопасности Украины (СБУ) для финансирования диверсий. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что пресечена незаконная деятельность гражданин страны 1991 года рождения. Его считают причастным к государственной измене.

В ФСБ России пояснили, что фигурант расследования через иностранный мессенджер Telegram в инициативном режиме установил контакт с представителем запрещенной на территории нашей страны украинской террористической организации. Далее мужчина осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый спецслужбами киевского режима в целях финансирования разведывательно-диверсионной деятельности в России. По факту произошедшего ведется уголовное дело о статье 275 УК РФ. По решению суда подозреваемый отправлен под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России