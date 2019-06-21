Дедушка из Москвы дважды сорвал куш в лотерею, получив 24,6 млн рублей

По словам новоиспеченного миллионера, секрет успеха кроется в везении и поддержке близких.

В Москве мужчина менее чем за шесть месяцев два раза выиграл крупные суммы в лотереях. В первый раз удача принесла москвичу 700 тыс. рублей, а во второй раз он стал обладателем супер-приза свыше 24 млн рублей, сообщила пресс-служба компании "Столото".

Житель столицы стал победителем суперприза в размере 24 629 478 рублей в 172133-м тираже лотереи "Все или ничего", при этом он не угада ни одного числа. Согласно правилам этой лотереи, суперприз можно выиграть, если угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного.

До этого фортуна улыбалась Олегу почти шесть месяцев назад: в 25119-м тираже лотереи "Рапидо Ультра" его выигрышем стали 700 тысяч рублей.

По профессии Олег является строителем, специализирующимся на проведении инженерных изысканий. В свободное время, он любит ездить на дачу, зимой кататься на снегоходе. Кроме того, Олег много времени проводит со своими двумя внуками. На текущий момент он пока не придумал, как распорядится выигрышем.

Ранее мы сообщали, что слесарь из Владимирской области выиграл в лотерею более 56 млн рублей благодаря пауку.

Фото: pxhere.com