"Аэрофлот" отменил некоторые рейсы из-за ограничений на полеты

"Аэрофлот" предупредил о переносах времени вылета и об отменах отдельных рейсов. Такие меры вводят на фоне вводимых ограничений на полеты, сообщила пресс-службы перевозчика.

В авиакомпании отметили, что пассажирам нужно проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. Это можно сделать в онлайн-табло в разделе "Управление бронированием".

В случае если рейс отменили, "Аэрофлот" призвал не приезжать в воздушную гавань. Также производственные и клиентские службы перевели на усиленный режим работы.

На пошлой неделе петербургский аэропорт "Пулково" столкнулся с масштабным сбоем. Он затронул расписание авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот". Утром 10 июня было отменено десять рейсов по направлению Петербург — Москва.

Фото: Magnific