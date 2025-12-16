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"Аэрофлот" отменил некоторые рейсы из-за ограничений на полеты
Сегодня, 15:17
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"Аэрофлот" отменил некоторые рейсы из-за ограничений на полеты

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"Аэрофлот" предупредил о переносах времени вылета и об отменах отдельных рейсов. Такие меры вводят на фоне вводимых ограничений на полеты, сообщила пресс-службы перевозчика.

В авиакомпании отметили, что пассажирам нужно проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. Это можно сделать в онлайн-табло в разделе "Управление бронированием".

В случае если рейс отменили, "Аэрофлот" призвал не приезжать в воздушную гавань. Также производственные и клиентские службы перевели на усиленный режим работы.

На пошлой неделе петербургский аэропорт "Пулково" столкнулся с масштабным сбоем. Он затронул расписание авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот". Утром 10 июня было отменено десять рейсов по направлению Петербург — Москва.

Фото: Magnific

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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