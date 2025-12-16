С момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров

С запасных аэродромов ожидают 11 бортов.

В аэропорту Пулково в Петербурге на 10:00 3 июня задерживается 41 рейс. С запасных аэродромов ожидают 11 бортов. С момента открытия воздушная гавань обслужила 15 самолетов и практически 2 тыс. пассажиров.

Восстановление расписания потребует времени. Службы аэропорта и представители авиакомпаний работают в усиленном режиме для выполнения полетных планов. Пресс-служба Пулково

Сегодня над Северной столицей и Ленинградской областью сбили более 60 дронов. В Лужском районе в результате падения обломков четыре частных дома получили незначительные повреждения. В городе беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, пострадали несколько человек.

Фото: Piter.TV