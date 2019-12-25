Угрозу БПЛА объявляли в Петербурге и Ленобласти

В результате падения обломков была повреждена складская инфраструктура в районе населенного пункта Красный Бор Тосненского района.

Во вторник, 4 августа, в Петербурге было объявлено предупреждение об угрозе атаки БПЛА. Экстренное оповещение жителям направила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В уведомлении подчеркивалось, что на фоне работы систем противовоздушной обороны возможны временные перебои в функционировании мобильного интернета. Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково временно ограничили.

Спустя несколько часов режим опасности был снят: в 06:49 по московскому времени поступила информация об отмене угрозы.

Сложная обстановка складывалась и в соседнем 47-ом регионе. По данным канала губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в МАКС, атака дронов там началась раньше. Утром во вторник силы ПВО успешно перехватывали воздушные цели. Если к 5:00 было сбито 6 беспилотников, то уже к 06:20 их общее число достигло 15. В общей сложности было сбито 17 дронов, отбой угрозы произошел в 6:32.

В результате падения обломков была повреждена складская инфраструктура в районе населенного пункта Красный Бор Тосненского района. Известно как минимум об одном пострадавшем, подробности о его самочувствии уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что пять человек погибли при атаке дронов в Подмосковье.

Фото: Pxhere