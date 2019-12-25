Погода в Петербурге останется ясной и солнечной 4 августа

Столбики термометров покажут +21…+23 градуса в городе.

Над Северной столицей продолжает господствовать мощный антициклон, центр которого сместился на центральные районы Европейской России. Благодаря этому атмосферному образованию небо над регионом будет частично закрыто облаками, однако дождей ждать не стоит. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут +21…+23 градуса в городе, тогда как по области воздух прогреется от +19 до +24 градусов тепла.

Ветер сохранит западное направление со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление останется стабильно высоким, составив около 764 миллиметров ртутного столба, что превышает стандартные значения для этого времени года.

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Фото: Piter.TV