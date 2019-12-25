Спасатели ликвидировали возгорание в гараже на востоке Петербурга

Открытое пламя было полностью подавлено уже к 04:00, всего через 14 минут после вызова.

В ночь на вторник, 4 августа, в 03:46 тревожный сигнал поступил на пульт дежурного МЧС. Загорелось здание в Невском районе Петербурга по адресу: переулок Челиева, дом 13, корпус 7.

Огонь вспыхнул внутри гаражного бокса площадью 50 квадратных метров, расположенного в строении размером 110 на 15 метров. Горение потолочных перекрытий распространилось на площади около 5 квадратных метров.

Бойцы пожарной охраны сработали оперативно – открытое пламя было полностью подавлено уже к 04:00, всего через 14 минут после вызова. Благодаря быстрым действиям экстренных служб пострадавших удалось избежать. К ликвидации возгорания Главное управление МЧС России по Петербургу привлекло 3 единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге при пожаре на Будапештской погибли двое детей и их бабушка опекун.

Фото: Piter.TV