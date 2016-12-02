Крупный пожар у Финляндского вокзала охватил 350 "квадратов"»

Борьба с огнем продолжалась всю ночь.

Вечером 3 августа в Калининском районе Петербурга произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании по адресу: улица Михайлова, дом 11, поступило на пульт дежурного МЧС в 17:14.

Изначально огонь вспыхнул в двухэтажном офисном здании (размером 20 на 90 метров) и охватил обстановку на площади 110 квадратных метров. Однако спустя два часа площадь горения увеличилась более чем в три раза – до 350 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены шесть единиц техники и 28 спасателей. Борьба с огнем продолжалась всю ночь. Как сообщили в ведомстве, пожар был полностью потушен только к 02:27 утра 4 августа.

По предварительной информации от издания 78.ru, очаг находился в помещении Петербургской сбытовой компании. Благодаря оперативным действиям сотрудников все люди были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели ликвидировали возгорание в гараже на востоке Петербурга.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер