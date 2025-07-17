Большинство петербуржцев поддерживает идеальный порядок на рабочем столе

Четверть участников опроса (24%), напротив, выбирает творческий хаос.

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, как горожане организуют свое рабочее пространство. Большинство петербуржцев – 66% – выступают за безупречную чистоту. По их мнению, отсутствие лишних вещей помогает не отвлекаться от задач и моментально находить необходимые предметы.

Четверть участников опроса (24%), напротив, выбирает творческий хаос. Эти респонденты убеждены, что строгий порядок не является залогом продуктивности, так как любой беспорядок имеет свою внутреннюю логику. Кроме того, они указывают, что постоянная раскладка вещей по местам отнимает слишком много времени. Оставшиеся 10% не смогли дать однозначный ответ: по их словам, в условиях аврала легкий беспорядок вполне допустим.

Исследование выявило заметные демографические различия: мужчины чаще женщин допускают рабочий хаос – 29% против 19%. Молодежь до 35 лет относится к разбросанным бумагам и вещам гораздо лояльнее старшего поколения. Сотрудники с заработком от 150 тысяч рублей меньше остальных переживают из-за отсутствия порядка и проявляют больше терпимости к неорганизованности коллег в офисе.

Ранее мы сообщили о том, что "финансовая подушка" петербуржцев в среднем рассчитана на 4,4 месяца.

Фото: Piter.TV